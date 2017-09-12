Apple Watch 3 fiyatı - Apple Watch 3 özellikleri

Teknoloji devi Apple, 10. yıla özel lansmanda ilk olarak Apple Watch'ın tanıtımını gerçekleştirdi. Apple Watch Series 2'nin inanılmaz büyüdüğünü söyleyen Tim Cook, Apple 3'ün özelliklerini açıkladı. Peki, yeni Apple Watch fiyatı ne kadar? Apple Watch özellikleri neler?

APPLE WATCH 3 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI



Apple Watch'un geleceği ise WatchOS 4'te yatıyor. Sahnede COO Jeff Williams var. Williams akıllı koçluk özelliğini tanıtıyor. Yenilenen egzersiz uygulaması yüzücüler için yeni özellikler sunuyor.

GymKit ile dokundurarak egzersiz aletlerine bağlantı kurabilecek. Dünyanın en çok kullanılan nabızölçeri olan Apple Watch, artık nabzı kolayca görmeyi de sağlayacak. Artık aktif hareketsizken nabzınız 120'nin üzerine çıktığında uyaracak.

Yeni WatchOS, yani Apple Watch işletim sisteminin dördüncü sürümü 19 Eylül'de çıkacak.

İşte yeni Apple Watch Series 3!

Apple Watch Series 3'te mobil internet bağlantısı olacak ve iPhone'a bağımlı olmayacak. Arama yapılabilecek, Siri her an hizmetinizde olacak, Haritalar, Arkadaşlarımı bul özelliği için konum da saatten kullanılabilecek.

Apple Music de mobil internet ile kullanılabilecek. Artık işlemcisi yüzde 70 daha güçlü, çift çekirdekli olacak. Siri çok daha hızlı ve yanıt verebilecek. W2 çipi ile yüzde 85 hızlı Wi-Fi kullanırken pil verimliliği de yüzde 50 artacak.

Kayak ve snowboard uygulamaları da geliyor. Barometre ise geç kalan bir özellikti, o da geldi. eSIM yerine de standart SIM, iPad'lerdeki gibi bir SIM yerleştirilmiş.

Apple Watch Nike Edition da yeni renklere sahip oldu.



Series 3 özelliklerinin özeti: Yüksek hız, GPS, SIM desteği, W2 kablosuz çipi, barometre, tüm gün pil ömrü, watchOS 4. Fiyatı ise 329 dolar SIM'siz, 379 dolar SIM'li.

Apple Watch Series 3, 9 ülkede ve ABD'deki 4 büyük operatörle ortak satışa çıkacak. İlk çıkacağı ülkeler arasında henüz Türkiye yok. 15 Eylül'de sipariş verilebilen saatin çıkış tarihi ise 22 Eylül olacak.