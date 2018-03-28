KGI Securities'in ünlü analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın yeni akıllı saat modeli Apple Watch 4 hakkında önemli bilgiler verdi. Bugüne kadar yaptığı açıklamalarla teknoloji dünyasının güvenilir isimlerinden biri olarak kabul edilen Ming-Chi Kuo'ya göre, serinin yeni modelinde ekran boyutu %15 oranında büyüyecek.

Satış konusunda da tahminlerde bulunan ünlü analist, Apple'ın 2018 yılında akıllı saat satışlarını %30 oranında artırarak 22-24 milyon adet civarında bir satış rakamına ulaşılacağını iddia etti.

Apple Watch 4 ne zaman tanıtılacak sorusuna dair de bir tahminde bulunan Ming-Chi Kuo’ya göre yeni model Apple Watch, iPhone lansmanıyla birlikte meraklılarının karşısına çıkacak.