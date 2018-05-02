Yıllardır kronik bir böbrek hastalığından muzdarip olan Deanna Recktenwald, dinlenirken bir anda kalp atışının dakikada 190’ın üzerine çıktığını ve acil yardım alması gerektiği konusunda Apple Watch tarafından uyarıldı.

Ailesi tarafından hemen bir kliniğe götürülen genç kızın durumunun acil olduğu görüldü. Böbreklerinin yüzde 20’sinin işlevsel halde olduğu anlaşılan Deanna, gelecekte bir böbrek nakline ihtiyacı olabilir.



Apple Watch cihazını yılbaşı hediyesi olarak alan genç kızın annesi ise Apple’a bir mektup yazarak başına gelenleri anlattı ve kızının hayatını kurtardıkları için şirkete teşekkür etti. Mektuba cevap ise gecikmedi. Apple şirketinin CEO’su Tim Cook mektubu bizzat yanıtlayarak, kızın durumunun iyi olmasından dolayı mutlu olduklarını ve böyle hikayelerin onlara ilham verdiğini söyledi.