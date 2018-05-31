9to5Mac isimli web sitenin iOS 11.3 güncellemesi içerisinde bulduğu kodlara göre, Apple her yıl haziran ayının sonunda dünyanın dört bir yanında kutlanan Onur Haftası’na özel Apple Watch duvar kağıtları geliştirdi.

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Gökkuşağı bayrağından esinlenilerek oluşturulan duvar kağıdı, ekrana dokunulduğunda hareketleniyor. Site ayrıca watchOS içerisinde bu duvar kağıdının saatin hareketleriyle senkronize şekilde hareket eden bir versiyonunu da bulduğunu belirtiyor.

Yeni duvar kağıdının 4 Haziran Pazartesi günü başta ABD olmak üzere kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Apple, 4 Haziran’da her yıl gerçekleştirdiği WWDC konferansının 2018 ayağını gerçekleştirecek ve yeni ürün ile hizmetlerini tanıtacak.

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