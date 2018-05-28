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Fitness uygulamaları

Popüler uygulamalardan biri olan Nike+ Run Club, sizi motive eden milyonlarca koşucu ile daha ileriye, daha hızlı gitmeye zorlayacak. Sweat with Kayla uygulaması ile fitness uzmanı Kayla Itsines, Bikini Vücudu Rehberlerini uluslararası üne kavuşturan her şeyi içeren uygulamasıyla tüm sağlık ve fitness hedeflerinize ulaşmanızı sağlarken, önde gelen fitness uygulamalarından biri olan MySwimPro, yüzücülerin kişiselleştirilmiş antrenman planları, videolar ve analizler aracılığıyla hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak.