WWDC'de tanıtılan WatchOS 5, Apple Watch Series 4'te nelerle karşılaşacağımız hakkında ipuçlarını verdi. Bir çok sağlıklı yaşam ve fitness uygulamasıyla birlikte gelen WatchOS 5, Apple Watch Series 4'te kişisel sağlığa daha çok önem verileceğini de işaret etmiş durumda.

Apple Watch Series 4 ne zaman çıkacak?

Apple'ın yeni akıllı saat serisi için söylentiler, önümüzdeki eylül ayını işaret ediyor. Apple Watch'ın son iki senede iPhone ile aynı dönemde satışa sunulması, Apple Watch Series 4'te de benzeri bir stratejinin uygulanacağını düşündürüyor. Yeni iPhone duyurulduktan 1 hafta sonra Apple Watch Series 4 satışlarına başlanabilir.

Apple Watch Series 4'ün fiyatı ne kadar olacak?

Apple Watch'un ortalama fiyatı, serinin yeni modelleri geldikçe biraz aşağıya çekildi. Söylentilere göre sıradaki Apple Watch için Apple'ın üzerinde çalıştığı tutar 329 dolar (1570 TL) seviyesinde.

Apple Watch Series 4 neler getirecek?

İddialara göre yeni Apple Watch, %15 daha büyük bir ekranla gelecek. Mevcut cihazlarda gördüğümüz çerçeve alanı biraz daha incelecek ve daha geniş bir ekran özgürlüğü sunulacak. Saatin yan taraflarına eklenecek yeni butonlar, hafif bir tıklama hissi verecek. Bu butonların iPhone 7 ve iPhone 8'deki Home tuşuna benzer bir etkisi olacağı söyleniyor. Geliştirilen Taptic motor, ekrana basma şiddetinize göre daha farklı ve hassas tepkiler verecek. Ayrıca yeni tuş sistemi ve rafine edilen Taptic motorun, su geçirmezliğe katkı sağlayacağı da iddia ediliyor.

Apple, 2017'de uyku takip sistemi Beddit'i satın aldı fakat henüz hiçbir ürününde bu satın almaya pay çıkarılabilecek bir özellikle karşılaşmadık. Söylentilere göre Apple Watch Series 4'te uyku takip sistemi yer alacak. Uyku analizi, gece boyu bataryanızdan ciddi seviyede bir enerji miktarını eksiltecektir. Apple'ın bu konuda nasıl bir çözümü olacak, merak konusu. Daha büyük bir batarya ya da mevcut bataryayı daha verimli kullanmak, seçenekler arasında.