Kayak antrenmanlarını kaydeden Apple Watch, gün boyunca yapılan iniş ve lift'leri otomatik olarak algılama özelliğine sahip. Kayakçı ve snowboardcular, App Store'daki uygulamalarla birlikte yeni güncellemeler sayesinde aktivitelerini Apple Watch Series 3 ile takip edebilecek. Watch kullanıcıları son güncellemelerle birlikte kayma verilerini kaydedebilecek, dikey iniş ve diğer istatistikleri doğrudan görebilecek ve Apple Watch Aktivite uygulamasıyla birlikte yine doğrudan aktif kalori ölçümlerini ekleyebilecek.
Apple Watch Series 3'te ayrıca yerleşik olarak GPS ve altimetrenin yanı sıra watchOS 4,2 ile yayınlanan özel antrenman API'lerini de kullanarak yeni ölçümlerin takip edilmesine de olanak sağlıyor. Snoww, Slopes, Squaw Alpine, Snocru ve Ski Tracks uygulamalarında yapılan güncellemeler sayesinde kayma aktivitelerinde artık takip edilebilen yeni ölçümler şunlar olacak:
Toplam dikey iniş ve yatay mesafe
İniş sayısı
Ortalama ve maksimum hızlar
Geçirilen toplam süre
Yakılan kalori
DAĞDAKİ ARKADAŞLARININ YERİNİ BULABİLECEKLER!
Watch kullanıcıları ayrıca bileklerindeki saatlere bir bakışla yeni ölçümleri takip edebilmelerinin yanı sıra dağdaki arkadaşlarının yerlerini tespit edip bulabiliyor. Uygulamalar otomatik olarak duraklayıp devam edebilmesinin dışında kullanıcılar, aktivite halkalarını da bu uygulamalarla birlikte tamamlayabiliyor. Antrenman bilgilerini iPhone'larının sağlık uygulamalarına kaydetme izni veren snowboardcular, antrenman bilgilerini de bu uygulamaya aktarma imkanına sahip. Bunların dışında kullanıcılar kayma verilerini takip etmek için sadece Siri’yle konuşarak Slopes ve snoww uygulamalarını başlatabiliyor.
Snoww uygulamasını, geliştiricisi Eddy Healey ile deneyimleyen Alp Disiplini milli sporcusu Ayşe Durlu da değerlendirdi. Durlu uygulamayı, "Hiçbir zaman unutmayacağım bir deneyim oldu benim için. Sunduğu özellikleri deneyimledikten sonra artık antrenmanlara bileğimde Apple Watch olmadan çıkmayı düşünmüyorum” ifadeleriyle özetledi.
Uygulamasının geliştiricisi Eddy Healey sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: “Snoww’u dağdayken yapılan kısa etkileşimleri ve hızlı bakışları dikkate alarak tasarladık. Dolayısıyla bu güncellemeler alakalı ölçümleri doğru bir şekilde kaydetmemizi kolaylaştırdı ve kullanıcılarımıza eğlenceli ve sosyal bir deneyim sunmamıza yardımcı oldu.”
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