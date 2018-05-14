Apple her ne kadar Apple Watch’u bir moda ürünü, bir aksesuar gibi tanıtmış olsa da, akıllı saat cinayet davalarının çözülmesinden, erken müdahaleyle hayat kurtarılmasına kadar birçok alanda uzmanlara yardımcı oluyor. Saatin sağlık takibi özellikleri ise kullanıcıların en çok işine yarayanların başında geliyor.

Apple Watch, geçtiğimiz ekim ayında James Green isimli bir kullanıcıya kalp atış hızında anormallik olduğunu bildirdi. Hastaneye giden Green’in testlerinde acil müdahale edilmediği takdirde ölümcül olabilecek akciğer embolisi isimli hastalık saptandı ve erken teşhisle Green’in hayatı kurtarıldı.

APPLE WATCH CİNAYETİ AYDINLATTI! YAŞLI KADINI KİM ÖLDÜRDÜ?

Daha yakın tarihte yaşanan bir diğer olayda ise 76 yaşındaki Gaston D’Aquino isimli adam, Apple Watch tarafından uyarıldıktan sonra hastaneye giderek kritik hastalığının erkenden teşhis edilmesini sağladı. The South China Morning Post’un haberine göre, uyarıyı aldıktan sonra doktora giren D’Aquino’nun üç ana koroner atardamarından ikisinin yüzde 90 tıkanmış olduğu fark edildi. Ameliyat edilen D’Aquino erken teşhis sayesinde hayata tutundu.

Tamamen iyileşen D’Aquino, Apple CEO’su Tim Cook’a gönderdiği 6 Nisan tarihli teşekkür mektubuna “Teşekkürler, Apple Watch hayatımı kurtardı” şeklinde başladı. Olayı anlatan adam, kalp hastası herkesin Apple Watch kullanmaya yönlendirilmesi gerektiğini, iki hafta önce kalp krizinden ölen kuzeninin akıllı saat sayesinde kurtulma şansı olabileceğini belirtti.

APPLE WATCH GENÇ KIZIN HAYATINI KURTARDI!