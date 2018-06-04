Apple 2018 yılının Geliştiriciler Konferans'ında Apple kullanıcılarını ilgilendiren yenilikleri açıklıyor.

Bu yıl merakla beklenen Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 12 için yeni geliştirmeler canlı yayında açıklanıyor.

Beklenen WWDC 2018'de yeni işletim sistemleri ve yazılım çözümleri dikkat çekiyor.

APPLE WWDC 2018 ETKİNLİĞİ CANLI ANLATIM

Apple'ın en çok tercih edilen ürünü iPhone'un yeni işletim sistemine dair ipuçları daha kolay bir kullanım vaat ediyor.

Dünyanın en çok tercih edilen saati unvanını eline geçiren Apple Watch için geliştirmeler açıklanıyor.

WWDC, Apple ekosistemindeki donanımların yazılımsal tarafındaki yenilikler için düzenlenen en önemli etkinlik.

Apple'ın geleneksel olarak Eylül ayında duyurduğu yeni iPhone modellerinin açıklandığı etkinlikten sonraki en önemli etkinlik WWDC olarak biliniyor.

Gitgide fonksiyonları geliştirilen ve özellikle son modeliyle eğitim ve öğrenimde de daha önemli bir cihaz haline gelmesi için üzerine çalışılan iPad'i ilgilendiren yenilikler WWDC 2018 etkinliğinde açıklanıyor.

Akıllı ev ve akıllı sistemlerin kontrolü için Apple yöneticileri WWDC 2018'de sahne alıyorlar.

Apple'ın patronu Tim Cook etkinlikte en çok göreceğimiz isim olarak karşımızda.