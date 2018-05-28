9to5Mac sitesinin haberine göre, Apple sevilen iki cihazı MacBook ile iPad Pro’nun arasındaki konumlandıracağı yeni bir melez ürün ailesi geliştiriyor.

Star kod isimli projede geliştirilmekte olan ilk bilgisayarın dokunmatik ekrana ve SIM kart desteğine sahip olacağı belirtiliyor. Öte yandan cihazın suya karşı dayanıklı olacağı da gelen haberler arasında. İddiayı ortaya atan web sitesinin kaynaklarına göre, Apple’ın Star Projesi şirketin ilk ARM tabanlı dizüstü bilgisayarı olabilir.

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Star Projesi kapsamında ilk prototiplerin geliştirildiği ve Apple çalışanları tarafından test edildiği belirtiliyor. Öte yandan Apple markalı melez bilgisayarların 2020 yılında satışa sunulabileceği söyleniyor.

Apple’ın uzun zamandır MacOS ile iOS sistemlerini birleştirerek, tüm cihazlarında çalışacak yeni bir işletim sistemi yaratmak istediği iddia ediliyordu. Star Projesi her ne kadar bunun için biçilmiş kaftan olsa da, Apple CEO’su Tim Cook, kullanıcıların böyle bir birleşmeden yana olmadığını açıklamıştı.

Apple’ın gelecek planlarına dair gerçek bilgileri 4-8 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan geleneksel WWDC etkinliğinde öğreneceğiz.

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