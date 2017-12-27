Qualcomm’un iş modeli nedeniyle başlayan ve iki iş ortağının ters düşmesine sebep olan mahkeme süreci devam ederken, Apple’ın radikal bir karar almaya hazırlandığı belirtiliyor.

Apple, artık iPhone’larda Qualcomm marka işlemci ve modem kullanmadığı bir senaryo üzerinde çalışırken, Qualcomm ise iş ortağına büyük yaptırımlar uygulanmasını istiyor.

Apple’ın kıdemli başkan yardımcısı Bruce Sewell’a göre Qualcomm tarafından üretilen modemler 18 dolara satılıyor ve şirket cihaz başına yüzde 5 komisyon alıyor. Apple bu ücretlendirmenin adil olmadığı görüşünde.

Çip üreticisi Qualcomm ise Apple’ı modemlerin içerisinde yer alan patentli kaynak kodlarını rakibi Intel ile paylaşmakla suçluyor ve iPhone satışının ABD’de yasaklanmasını talep ediyor. Ayrıca milyarlarca dolar değerinde bir telif hakkı ödemesi bekliyor.

Digitimes’ın haberine göre, Apple yeni iPhone cihazlarında kullanacağı modemler için MediaTek ile görüşüyor. Cupertino merkezli şirketin sıradaki iPhone’un modemlerinin yarısını Intel, yarısını MediaTek’ten alabileceği söyleniyor.

Apple tarafından açılan dava, bu yılın başında Qualcomm’un lisans ücretlerine dayanan iş modelini mahkemeye taşımıştı. Apple CEO’su Tim Cook, iş ortaklarının uyguladıkları modeli şöyle eleştirmişti:

“Bu işin peşinden gitmek istemememizin sebebi, Qualcomm’un modemleri için iPhone fiyatı üzerinden fiyat talep etmesi. Her ne kadar modemler ve gerekli patentler konusunda çok iyi işler başarsalar da, bu iPhone’un yalnızca ufak bir bölümünü ilgilendiriyor. Apple’ın gerçekleştirdiği görüntü, Touch ID ve diğer yeniliklere hiçbir katkısı yok. Bunun doğru olduğunu düşünmüyoruz ve karşısında duruyoruz. Biz haklı olduğumuza inanıyoruz, onlar da öyle. Mahkemeler de böyle konular içindir.”

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