iPhone X, 2017 yılına damga vuran bir telefon olmasının yanında Apple kullanıcılarını da ikiye bölen bir model özelliği taşıyor. Kimi kullanıcılar telefonun üst kısmında yer alan çentiği beğenirken, büyük bir çoğunluk ise bu kısımdan rahatsız. Tamamen ekrandan oluşan bir telefon isteyen Apple, bu amacına 2019 yılında ulaşmak niyetinde.

Bugün internete sızan yeni patent başvurusunda, Apple'ın ön paneli tamamen ekrandan oluşan bir telefon üzerinde çalıştığı görüldü. Şu an için 2018 yılında çıkması beklenen 3 yeni modeli bulunan Amerikan devinin, bu yeni model için 2019 yılını hedef aldığı konuşuluyor. Akıllardaki soru ise, tamamen ekrandan oluşacak bir ön panelde hoparlör, kamera, sensör gibi ekipmanların nereye konumlandırılacağı.

2018 yılında çıkacak olan modellerde de bu çentik kısmını küçültmeyi düşünen Apple, bu defa 3 modelin 2'sinde OLED ekran kullanacak.