Apple Birleşik Krallık Ofisi, şirketin ülkedeki ve Avrupa’daki çalışanları arasındaki gelir eşitsizliğini gözler önüne seren yeni bir rapor yayınladı.

Rapora göre, Birleşik Krallık ve Avrupa operasyonlarında çalışan kadınlar erkeklere kıyasla yüzde 26 daha düşük ücretler alıyorlar. Araştırma kapsamı Birleşik Krallık’taki 6.000 çalışana kısıtlandığında ise kadınların kadınların erkeklere kıyasla ortalama yüzde 5 daha az kazandığı görülüyor.

Apple için çalışan medyan bir kadın çalışan (sıralamanın ortasında bulunan) ise erkek meslektaşlarına göre yüzde 2 daha fazla kazanıyor. Bu araştırmada medyan değerinin önemli olmasının sebebi ise Apple’ın farklı alanlarda çalışan ve dolayısıyla farklı ücretler alan birçok çalışanı bulunması.

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Apple, Birleşik Krallık’ta üç şirkete sahip ve rapor tüm bunları kapsıyor. Aşağıdaki tabloda, en büyük gelir eşitsizliğinin Apple (UK) Ltd. şirketinde yaşandığı, şirketin perakende mağazalarını yöneten Apple Retail UK. Ltd. şirketinde ise farkın bir hayli az olduğu görülüyor. Tablodaki eksi değerler ise kadınların erkeklerden daha fazla kazandıkları durumları gösteriyor:

Apple, çalışanları arasındaki eşitliği sağlamak için çalıştığını belirtiyor ve 2014 yılından bu yana yeni çalışanlar işe alırken kadınlara öncelik tanıdığını gözler önüne seriyor:

Apple tarafından paylaşılan bu verilerin neredeyse hiçbiri şirketi iyi göstermezken, ABD’li teknoloji devi bu konuda birçok şirketten daha iyi durumda olduğuna dikkat çekiyor: