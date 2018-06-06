Öztatar, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) düzenlediği "Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Sistemi" başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada, Arabuluculuk sisteminin hukuk dünyasında ciddi etkiler yarattığını, 1 Ocak'tan itibaren bu etkilerin daha fazla görülmeye başlandığını ifade etti.
Dünyada 160 ülkede Arabuluculuk'un bulunduğunu belirten Öztatar, şunları kaydetti:
"2013 yılında başladığımız bu yolculukta, bu yıl artık patlama noktasına gelindi. Bugün itibarıyla 140 bin dava şartı ara buluculuk başvurusu, 15 bin de ihtiyari ara buluculuk başvurusu gelmiş. 1 Ocak'tan bu yana 155 bin dosya Arabuluculuk'a gelmiş. Bu yılki hedefimiz yaklaşık 400 bin dosya. Bugün aldığım rakama göre, bu başvurular içinde 60 bin dosyada Arabuluculuk'ta anlaşılmış, 29 bin dosyada ise taraflar anlaşamamış, yani yüzde 70 oranında bir başarı var. Güzel istatistik açılan dava oranındaki düşüş oranı... 1 Ocak'tan 1 Haziran'a kadar tüm Türkiye'de iş mahkemelerindeki açılan dava sayısı 24 bin 620 dosya. Geçen yılın aynı zamanında açılan dava sayısı 105 bindi."
"DAVALARI MAHKEMELERDEN ARTIK BİR AN ÖNCE ALMAMIZ GEREKİYOR"
Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Musa Heybet de davaların, Türkiye'de karara bağlanmasının oldukça zaman alması dolayısıyla taraflarda memnuniyetsizlik meydana getirdiğini, sürenin uzamasının yargıya duyulan güveni de azalttığını söyledi.
Heybet, bunu önlemek için adliyelerin büyütülmesi, hakim, savcı sayısının artırılması gibi önlemlerin alındığını belirterek, şunları kaydetti:
"Avrupa ülkelerinde, ABD'de gördüğümüz şu; bütün ülkeler, davaları mahkemelerden alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine doğru kaydırma eğiliminde. Artık biz de bu alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini sistemimizin içinde tam anlamıyla uygulayarak şikayetleri en aza indirmenin yollarına bakmak zorundayız. Davaları mahkemelerden artık bir an önce almamız gerekiyor. "
"İSO BÜNYESİNDEKİ ARABULUCULUK MERKEZİMİZDEN TÜM TARAFLAR UZLAŞARAK AYRILDI"
İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı ise iş dünyasının, her gün gerek işçi-işveren ilişkileri gerekse ticari ilişkiler kapsamında birçok hukuki uyuşmazlıkla karşı karşıya kaldığını, adliyelerdeki iş yoğunluğu nedeniyle bu uyuşmazlıkların sebep olduğu davaların beklenenden çok daha uzun sürelerde sonuçlandığını söyledi.
Bu sürecin tüm tarafları yıprattığını, ilişkileri de sekteye uğrattığını belirten Özhamaratlı, şu değerlendirmelerde bulundu:
"2018 yılı ocak ayı itibarıyla işçi-işveren uyuşmazlıklarında Arabuluculuk'un zorunlu hale getirilmesiyle binlerce uyuşmazlığın bu yolla çözüldüğünü ve dava açılma sayılarının oldukça düştüğünü biliyoruz.
Bu da göstermektedir ki günümüzde barışçıl yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan yöntem Arabuluculuk'tur.
Arabuluculuk yöntemini tercih ettiğinizde dava boyunca yapmak zorunda kalacağınız bilirkişi ücreti, keşif harcı, posta giderleri gibi tüm masraflardan tasarruf etmiş olursunuz. Arabuluculuk süreci, mahkemeye göre daha kısa sürer. Gizlilik esastır. Sonuç, tarafların kontrolündedir. Mevcut hukuki durumun değil, tarafların menfaatlerinin korunmasını amaçlar."
Özhamaratlı, İSO bünyesinde de bir Arabuluculuk merkezinin hayata geçirildiğini, tüm tarafların merkezden uzlaşarak ayrıldığını söyledi.
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