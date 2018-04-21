Led Zeppelin çalarken bir anda Bach’ın çok sesli eserlerine geçiş yapıyor... Sahnede yerinde durmayan, enerjisi yüksek bir keman virtözünden bahsediyorum. Henüz 12 yaşında ilk konserini veren Ara Malikian, bugüne kadar 40’tan fazla ülkede sahne aldı. Hem kendi eserlerini hem de poptan rock’a kadar farklı müzik türlerinde düzenlemelerini çalan Ermeni asıllı Lübnan doğumlu İspanyol müzisyen, ‘The Incredible Tour of Violin’ turnesi kapsamında 2 Mayıs’ta Zorlu PSM Caz Festivali’ne gelecek. HT Cumartesi'den Mete Aker'in haberi...

Türkiye’ye daha önce geldiniz...

Türk halkı harikaydı, destekleri tutkuluydu. Eminim ki caz festivalindeki konserimiz güzel geçecek. Seyirciler zevk alacak.

Neler vaat ediyorsunuz?

Dünya turnemizin bir parçası olacak. Kemanımın hikâyesini, müzikle anlatacağım. Son albümümden pek çok parça, klasik repertuvardan Bach, Mozart, Paganini olacak. Bazı modern sanatçılardan da çalacağım: Led Zeppelin, Radiohead, Jimi Hendrix ve David Bowie gibi. Konserden sonra seyircilerin “Unutulmaz bir etkinlikti” demelerini umuyorum.

Niccolo Paganini’ye ayrı bir sevginiz olduğunu biliyorum.

Bütün kemancılar için önemli biri. Tüm keman tarihini değiştirdi. Teknik olarak farklılık yarattı. Ayrıca enstrümantal konser veren ilk kişi. İnsanlar onu sadece dinlemeye değil izlemeye de gidiyordu. Paganini’nin müzik tarihindeki ilk rockstar olduğunu düşünüyorum.

Sizin de bir rockstar gibi sahnede enerjiniz çok yüksek. Bunu nasıl başarıyorsunuz?

Yaptığım şeyi seviyorum. Müziği tüm bedenimle, kalbimle ve ruhumla yorumlamaya çalışıyorum. Özellikle de insanlarla paylaşmayı seviyorum. İnsanların enerjisini hissetmek önemli. Onlardan ilham alıyorum. Türkiye’de inanılmaz bir seyirci olacağına eminim.

Hâlâ heyecanınızı koruyabiliyor musunuz?

Bu benim için bir iş haline dönüşmedi. Hayatımdaki en mutlu anlar hep sahnedeyken. Benim için büyülü bir an ve bir rutin haline dönüşmüyor. Nerede olduğumun bir önemi yok, önemli olan sahnede olmak, tadını çıkarmak, insanların keyif almasını sağlamak.

‘KONSER DUYGU BARINDIRMALI’

Müzik, ışık ve hikâyeyi birleştirdiğiniz konseri bir cümlede nasıl tarif edersiniz?

Tutku ve mutluluk... Müzik ve konser duygu barındırmıyorsa o konser değildir.

Müzik, hayatınızdaki en önemli şey mi?

En önemlisi tabii ki ailem. Beni mutlu etmesi açısından müzik de büyük bir yer kaplıyor. Müzik olmasa bu kadar mutlu olamazdım. Sadece müzisyeni değil, toplumu ve kültürü de hem mutlu ediyor hem de birbirlerine saygı duymalarını sağlıyor. Herkesin hayatında müzik, kültür ve sanatın yer alması çok önemli.

'TÜRK POPUNU SEVİYORUM’

En çok neyden ilham alıyorsunuz?

Her şey... Basit şeyler bile bazen ilham verebiliyor. Müzisyenler her zaman bu hisse sahip olmalı. İlham olmadan çalarsanız seyirci sevmez.

Peki geleneksel Lübnan müziği sizi nasıl etkiledi?

Babam klasik müzik sevmesine rağmen önceden hayatını Arap müziği çalarak sürdürüyordu. Tabii ki beni oldukça etkiledi. Oryantal müziğe değer verdim. Seyahat etme şansım olduğu için de kültürlerin müziklerini keşfetme olanağı yakaladım.

Neler dinliyorsunuz?

Caz, dünya müziği, klasik müzik. Çok Türk müzisyen arkadaşım da var. Fazıl Say, Burçin Büke gibi... Türk popunu da seviyorum.

Dünyanın durumu müziğinizi nasıl etkiliyor?

Endişeliyim. Adaletsizlik çok fazla. Müzisyenler olarak bizim görevimiz yardım edebilecek biri varsa ona yardım etmek.

Hangi romanın filmi çekilse müziklerini yapmak isterdiniz?

Keman çok uzun hayata sahip, insandan daha fazla. Keşke biri keman hakkında bir roman yazsa... Onun müziklerini yapmak keyifli olurdu.