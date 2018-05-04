HT Magazin'de yer alan habere göre, önceki gün Zuhair Murad imzalı elbisesiyle sahneye çıkan Gündeş, ‘Batsın Bu Dünya’, ‘Ben İnsan Değil Miyim?’ ve ‘Tanrı İstemezse’ gibi arabesk müziğin sevilen parçalarını seslendirdi.

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