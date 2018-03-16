HT Magazin'de yer alan habere göre, Elver’in, Yosi Mizrahi, Bay J ve Yasemin Hadivent gibi isimlerle birlikte rol de aldığı oyunun prömiyerine, sanat camiasından Nevra Serezli, Ferdi Akarnur, Cem Kılıç, Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner gibi pek çok ünlü oyuncu katıldı.

‘Arabesk Müzikali’ beğeni topladı.