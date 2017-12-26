Arabuluculuğa rekor talep geldi

MTN Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı Arabulucu Avukat Umut Metin, Türkiye’de geçmişi 4 yılı bulan arabuluculuk yöntemi ile şu ana kadar 25 bin uyuşmazlığın çözüme kavuştuğunu belirterek, “Öngörümüz önümüzdeki 4 ay içinde, geçmiş 4 yıldan daha fazla arabuluculuk anlaşmasına varılmasıdır. Şubat 2018’de arabuluculukla varılan anlaşma sayısı 60.000 civarında gerçekleşir.” dedi.

Türkiye’de bugüne kadar toplam 25.000 uyuşmazlığın arabuluculuk ile çözümlendiğini dile getiren Arabulucu Avukat Umut Metin, Arabuluculuk Daire Başkanlığı verilerine göre bu rakamın günlük 200 ile 300 arasında aylık ise 5.000 civarında arttığını belirtti. Bu rakamda rekor düzeyde artış yaşanacağına dikkat çeken Metin, “Öngörümüz önümüzdeki 4 ay içinde, geçmiş 4 yıldan daha fazla arabuluculuk anlaşmasına varılacağı yönündedir. Şubat 2018’de arabuluculukla varılan anlaşma sayısı 60.000 civarında gerçekleşir” dedi.

Durgunluk talebi artırdı

Arabulucu Avukat Metin’e göre, arabuluculuk Türkiye’de çokça şikayet edilen uzun yargılama süresi, yargılama harç ve masrafı, bilirkişi-keşif ücreti gibi olumsuz yönler taşımaması nedeniyle daha çok rağbet görüyor. Uyuşmazlıklar birkaç hafta veya çok zaman bir günde uzlaşı ile sonlanıyor. Gizlilik kuralı, sorununun başkalarınca bilinmesini engelliyor. Arabuluculuk, tarafların görüşmede kendilerini rahatlıkla ifade edebilmelerine imkan veriyor.

Şu an ülkemizde ekonomik bir durgunluk yaşandığını, bunun küçük esnaftan, dev şirketler gruplarına kadar farklı iş alanları ve sektörleri etkilediğini söyleyen Umut Metin, iç ve dış dinamiklerin de etkisiyle daha çok inşaat - gayrimenkul sektörü, kiralama ilişkileri dahil, bunun yanında gayrimenkul geliştirme ile gayrimenkulle bağlantılı tüm hizmetler yanında perakende ve turizm sektörlerinde de uyuşmazlıkların artış gösterdiğine dikkat çekti.