Arabuluculukta zorunluluk dönemi başlıyor

Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, 1 Ocak itibarıyla iş dünyasında yeni bir dönemin başlayacağını vurguladı. İşçi işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuk sisteminin dava şartı haline geleceğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, uygulamanın işçi ve işveren açısından, enerji ve vakit kaybını önleyeceğine işaret etti. Hisarcıklıoğlu, sistemin başarısı için TOBB olarak üzerlerine düşen ne varsa yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Arabuluculuk görüşmeleri sonunda anlaşmaya varan işçi ve işverenin, üzerinde anlaşılmış hususları tekrar dava konusu yapmasının mümkün olmadığının altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Emsal karar uygulaması, klasik yargılama usulleri içinde iş dünyası için büyük bir sorun. Arabuluculukta anlaşma metni gizli olacağından, bu durum bir sorun olmaktan çıkacak. Tüm taraflar ve arabulucu, gizliliğe uymak zorunda olacak. Uzun yargılama süreleri nedeniyle yıllarca uğraşılan iş davalarının, arabuluculuk ile son bulacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

Hisarcıklıoğlu, arabuluculuk sürecinde işçi ve işverenin çözüm üretememeleri halinde arabulucunun çözüm önerisi getirebileceğini belirterek sistemi şöyle özetledi:

"İşçi işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talepli iş uyuşmazlıklarında, arabuluculuğun dava şartı haline gelmesiyle birlikte taraflar artık ilk oturumda arabuluculuk yolunu deneyecek, arabuluculukta anlaşılmaması halinde mahkemeye başvurabilecek. Sistem, adliyelerdeki arabuluculuk büroları üzerinden işleyecek. Arabulucu, yapılan arabuluculuk başvurusunu 3 hafta içinde sonuçlandıracak. Tarafların anlaşamaması halinde ilk 2 saatlik ücret, Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Taraflardan birinin, ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilecek ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile, yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulacak."

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu

Arabulucuk

Arabuluculuk zorunluluğu