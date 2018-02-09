Bartın Amasra yolu üzerindeki Uğurlar Köyü mevkiinde karayoluna çıkan tilkiye bir araç çarptı. Yaralanan tilkiyi görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi’ne haber verdi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 2 yaşında ve gebe olduğu belirlenen tilki, tedavi edildikten sonra Çanakçılar Hayvanat Bahçesi’ne götürüldü.

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