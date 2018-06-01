Araçlara göre grafikte işin teknik altyapısını ve tasarımlarını hazırlayan, dijital baskının ardından ilgili yüzeye yapıştırarak giydirme, kaplama uygulamalarını yapan firmalar, aşırı yoğunluk nedeniyle çalışma sürelerini uzattı.
Uludağ Endüstriyel Reklam AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Seyfi Söylev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dijital baskı ve araç kaplamanın, Türkiye'de 1995 yılında başladığını belirtti.
Söylev, Bursa'da da 2000'li yıllardan sonra reklam atölyelerinin oluşmaya başladığını dile getirerek, ''Araç kaplamaları reklam mecralarının önemli bir ayağını teşkil ediyor. Diğer birimlere göre tüketicinin herhangi bir bedel ödemeden ulaştığı, geniş kitlelerce hatırlanma oranının yüksek olduğu bir mecradır. Bu nedenle de uzun yıllardır faaliyetlerimiz bu anlamda devam ediyor.'' diye konuştu.
''3 GÜNDE AK PARTİ VE MHP'NİN 100'ÜN ÜZERİNDE ARACINI KAPLADIK"
Yaptıkları işte kendilerine çok güvendiklerini belirten Söylev, şöyle devam etti:
''Bütün planlamalarımızı, personel kapasitemizi ayarladığımız ve sarf malzemelerimizi önceden stokladığımız için herhangi bir sorun yaşamadık. Şu ana kadar günde yaklaşık 40 araç kapladık. Aslında erken seçim kararı biraz ani ve süre kısıtlı olduğu için biz de biraz hazırlıksız yakalandık. Biz daha çok 2019'un Mart'ına kendimizi hazırlamıştık. Bu şekilde olunca biraz hızlı refleks gösterdik, bu sayede sorun yaşamadık. 3 gün içinde AK Parti ve MHP'nin 100'ün üzerinde aracını kapladık. Yorulmamıza rağmen işimizi tam olarak yerine getirdiğimiz için çok mutluyuz.''
Söylev, kendileri için son derece yoğun geçen seçim süreci için çalışma saatlerini artırdıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
''Bu yoğun çalışma temposunda çalışma saatlerimizi artırarak bir nevi kurban bayramındaki kasaplar gibi çalışıyoruz. Aşırı bir yoğunluğumuz var. Bu arada diğer işlerimizi de aksatmamaya, fazla mesai yaparak işlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. İşler bize 3 aşamada geliyor, önce grafikte işin bir teknik altyapısı hazırlanıyor. Tasarımları çeşitli araçlara göre hazırlıyoruz. Partilerden gelen talepleri araçların boyutuna göre dizayn edip uyarlamalarını yapıyoruz. Dijital baskının ardından yapıştırma ekiplerimiz araçların üzerlerine grafiklerini uyguluyorlar. Son olarak araçlar vatandaşlarla buluşmak üzere yola çıkıyor.''
Orhan Seyfi Söylev, araç kaplama işlemlerinin yanı sıra milletvekili adaylarının seçim büro hazırlıklarını ve parti liderlerinin miting yapacakları alanların süsleme çalışmalarını da yaptıklarını belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.