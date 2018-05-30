Araç klima bakımı ne zaman, nasıl yaptırılmalı?

Araç sahipleri yakıt tasarrufu için yeni yöntemler arıyorlar. Yakıt tasarrufu için klimanın önemi var mıdır? Araç kliması nasıl kullanılmalıdır? İşte ayrıntılar...

Klima nasıl kullanılır?

Klima araç kaloriferinden farklı olarak motordan ekstra aldığı güç yardımıyla kış aylarında motor ısınmadan sıcak hava, sıcak yaz günlerinde ise mis gibi soğuk hava verir ve araç içerisinde yolcuk edenlere ekstra konfor sunar.Klima kullanılırken sıcak havalarda araca bindiğinizde aracın içindeki havayı boşaltmadan klimayı direk açarsanız ekstra yakıt tüketmiş olursunuz.

Klima sistemi nasıl çalışıyor?

Soğuyan hava araç içerisine verilmeden önce polen filtresinden geçer ve araç içerisine verilir. Polen filtresinin temizliği bu yüzden çok önemlidir. Klima ortamları nemli ve karanlık olduğundan İnsan sağlığını olumsuz etkileyebilecek bakteriler küf ve mantar polen filtresi ve diğer klima ekipmanlarında oluşabilir

Klima bakımı

Araçların rutin bakımları yapılırken düzenli olarak Polen filtresi değişimi gerekmektedir. Ancak çoğu kullanıcı koku vb problem yaşayana kadar polen filtresini değiştirmez yada geç değiştirir. Polen filtresi değişimi yanı sıra klima gazı ve klima ekipmanlarının uygun sıvılarla temizlenmesi de önemlidir.

Klimada sorun olduğunu nasıl anlarım?

Klimanızı açtığınızda toz kokusu varsaKlimanız yeterince soğutmuyorsaKlima açtığınızda kötü koku geliyorsa klimanızın bakım zamanı gelmiş geçmiş demektir.

Klima Bakımı Yakıt ilişkisi

Klima bakımını düzenli yaptırmak ciddi oranda yakıt tasarrufu sağlar. bakımı yapılmamış klimalarda kompresör ve klima sistemi istenilen soğukluğu sağlayabilmek için daha çok çalışır ve motordan daha çok güç çeker bu sayede daha çok yakıt harcanmış olur.