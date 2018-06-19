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Patlak motorsiklet lastiğinden ayakkabı yaptı

19.06.2018 - 10:24 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Afrika ülkesi Kenya'da sıkça kullanılan motorsikletin kullanılmayan tekerleklerinden ayakkabı da yapılıyor. İşte patlak motorsiklet lastiğinden ayakkabının yapılışı...

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    Afrika kıtasında yaşayanlar, kısıtlı imkanlar ve gelir düşüklüğü nedeniyle hiçbir ürünü boşa harcamıyor.

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    İmkanların sınırlı olduğu yerleşim yerlerinde insanların geçim kaynaklarından biri de kullanılmayan araç lastiklerinden ayakkabı yapmak! 

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    Sadece motorsiklet lastiği, plastik şeritler ve birkaç çividen hazırlanan ayakkabı, basit malzemelerle de güzel işler yapılabileceğini kanıtlıyor. 

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    Daring Danielle isimli bir YouTuber da ziyaret ettiği Kenya'nın Masai köyünde lastikten ayakkabı yaptırdı, ayakkabının yapılışını da takipçileriyle paylaştı. 

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    İşte adım adım lastik ayakkabının yapılışı... 

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    İşte ayakkabının son hali

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    135 BİN LİRA VERİP YENİSİNİ ALMAK YERİNE BAKIN NE YAPTI?

    Bir tamirci 30 bin dolarlık (Yaklaşık 135 bin lira) dev lastiği onarırken nasıl yapıldığını kare kare yayınladı

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