Araç plaka sorgulama işleminin nasıl yapıldığını araştıran vatandaşlar, internet üzerinde "araç plaka sorgulama" aramasını yapıyor. Araç plaka sorgulama işlemiyle bir araca ait bazı bilgiler görüntülenebilmektedir. Peki araç plaka sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar.
ARAÇ PLAKA SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Özellikle ikinci el araç alan vatandaşların kullandığı araç plaka sorgulama işlemi ile sorgulaması yapılan araç hakkında borç bilgisi, plaka değişimi bilgisi, kaza raporları, trafik cezaları, hasar kayıtları ve değişen parça bilgisi gibi birçok bilgiye erişilmektedir.
Araç plaka sorgulama işlemi SMS yoluyla, e-Devlet sistemi yoluyla, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi yoluyla ve EGM ile yapılabilir.
SMS İLE ARAÇ PLAKA SORGULAMA
Araç plaka sorgulama işlemini SMS yoluyla yapmak mümkündür. Tüm operatörler üzerinden gerçekleştirilen SMS ile araç plaka sorgulama işleminde 7 TL ücret alınmaktadır. SMS ile araç plaka sorgulama işlemi için aracın plakasını yazıp 5664'e göndermek yeterlidir. Bu işlem sonrasında aracın yaptığı kazalar, hasar bilgisi vs. görüntülenmektedir.
E-DEVLET İLE ARAÇ PLAKA SORGULAMA
Birçok kamu hizmetinin ücretsiz olarak yapıldığı e-Devlet sistemi üzerinden araç plaka sorgulama işlemi için ilk olarak e-Devlet'e giriş yapılır. Ardından e-Hizmetler menüsünden Emniyet Genel Müdürlüğü menüsüne girilir. Bu menüde yer alan "Araç Plaka Sorgulama" seçeneğiyle plaka sorgulama yapılabilmektedir.
Sorgulama işleminin ardından aracın rengi, modeli, markası, sahip belge tarihi ve tescil birimi gibi bilgilere ulaşılabilir.
SİGORTA BİLGİ VE GÖZETİM MERKEZİ İLE ARAÇ PLAKA SORGULAMA
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin resmi internet sitesinde yer alan Sorgulamalar ve Online İşlemler menülerinden plaka ve T.C. Kimlik Numarası yazılarak kaza tespit tutanağı, trafik poliçesi ve eksper raporu sorgulama gibi birçok işlem yapılabilir.
SİGORTA BİLGİ VE GÖZETİM MERKEZİ İNTERNET SİTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİTESİ ÜZERİNDEN ARAÇ PLAKA SORGULAMA
Araç plaka sorgulama işlemi için bir alternatif de Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesidir. EGM'nin resmi internet sitesine giriş yapıldıktan sonra "Trafik Cezası ve Otopark Sorgulama" bağlantısı üzerinden istenen bilgiler girilerek sorgulama işlemi yapılabilir.
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