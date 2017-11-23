Araç şarj istasyonlarında lisans aranmayacak

EPDK yetkililerinden alınan bilgiye göre, elektrikli araç şarj istasyonu sayısını artırmayı hedefleyen EPDK, "Elektrikli Araçlar Şarj İstasyonuna İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı"nı kamuoyu ve sektörün görüşüne açacak.
Taslağa göre, şarj istasyonu kurmak isteyen firmalar bölgelerindeki elektrik dağıtım şirketlerine bağlantı başvurusunda bulunabilecek. Bu şirketler önceden bir sözleşmeye gerek kalmaksızın tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet verebilecek.
Söz konusu şirketler, şarj istasyonlarında kar amaçlı olmamak üzere elektrik satışı yapabilecek ve bunu dağıtım şirketine bildirecek. Ayrıca, şirketler tüketiciden elektrik satış bedeli dışında EPDK düzenlemesine tabi olmayan ek hizmet bedeli alabilecek.
Üretim ve tedarik lisansı sahibi şirketler ise şarj istasyonları aracılığıyla ikili anlaşmalar üzerinden elektrik satabilecek.
Şirketler, şarj istasyonlarıyla ilgili tüm kapatma, devir ve isim değişikliği işlemlerini ilgili dağıtım şirketine bildirecek.
Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Platformu'nun (TEHAD) verilerine göre, Türkiye'de nisan itibarıyla binin üzerinde elektrikli araç trafiğe çıktı. Türkiye'de yılın 9 aylık döneminde 46 elektrikli ve 2 bin 717 hibrit araç satışı yapıldı. Araç şarj istasyonu sayısının çoğalmasıyla elektrikli araç sayısının da artması bekleniyor.
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