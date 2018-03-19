Araç satışında vergi kaçıranlara cezalar kesildi

Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı tarafından kayıt dışı ekonomi ve organize vergi kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, kayıt dışı faaliyette bulunulması riski görülen sektörlerde riskli mükellefler belirlenerek incelemeye sevk ediliyor.
Bu kapsamda, lüks araç ithalatı sırasında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) aşındırmasını önlemeye yönelik çalışmalarda lüks araç ithali veya satışı yapan mükelleflerden bazıları incelemeye tabi tutuldu. İthalat işlemi sonrasında bu mükelleflerin ticari ilişki içinde olduğu diğer mükellefler tarafından araçların yurt içinde birden fazla satışı yapılarak, ÖTV matrahını aşındırma durumunun bulunup bulunmadığını analiz eden Kurum, söz konusu duruma ilişkin riskleri araştırdı.
Ayrıca bu mükelleflerle sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükellefler arasındaki ticari münasebet, ortaklık ilişkisi, muhasebeci bilgisi ve irtibat bilgileri göz önünde bulundurularak, bu ilişkilerden hareketle yapılan işlemlerin örgütlü bir organizasyon yapısı içinde olup olmadığına dair tespitlere yönelik değerlendirmeler gerçekleştirildi.
Diğer taraftan, 16 Mayıs 2013 tarihinde lüks araç satışı yapan 207 mükellefin iş merkezleri, şubeleri ve araç depoları nezdinde fiili envanter ve denetim çalışmaları yürütüldü. Söz konusu çalışmalar sonucunda düzenlenen fiili envanter tutanaklarının değerlendirilmesiyle vergi kayıp ve kaçağına sebep olma bakımından riskli bulunan 142 mükellef hakkında vergi incelemesi başlatıldı. Bu mükelleflerden 2017 yılında incelemesi tamamlananlarla ilgili 4 milyon 759 bin 888,91 lira matrah farkı, 28 milyon 671 bin 690,66 lira vergi farkı tespit edilerek 36 milyon 671 bin 690,66 lira ceza kesildi.
ARAÇ KİRALAMA ŞİRKETLERİNDE VERGİ İNCELEMESİ
Öte yandan, İstanbul Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı vergi müfettişleri tarafından yürütülen bir inceleme ve araştırma kapsamında düzenlenen Görüş ve Öneri Raporu ile araç kiralama ya da filo hizmeti veren işletmelerin düzenledikleri sözleşmelerde belli bir tutar olarak yer alan Kasko ve İhtiyari Mesuliyet sigortası taahhütleri Damga Vergisi yönünden değerlendirildi. Söz konusu sektörde faaliyette bulunan 11 mükellef vergi incelemeye sevk edildi.
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