Saat 02.15 sıralarında Konya'nın Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Ulaşbaba Caddesi üzerinde bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rauf Denktaş Caddesi istikametinden Beşyol istikametine seyir halinde olan ve alkollü olduğu öğrenilen Ali Fuat T. (28) idaresindeki otomobille direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırımdaki demir dubaya ardından ise cadde üzerindeki bir baklavacı dükkanına girdi.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜ VATANDAŞLAR TARAFINDAN YAKALANDI
İHA'nın haberine göre, büyük bir gürültüyle iş yerine giren otomobili fark eden vatandaşlar, iş yeri önüne geldiği sırada alkollü sürücünün kaçmak istediğini fark etti. Araç altına takılan demir duba sayesinde hızlanmayan araç sürücüsünü vatandaşlar tarafından yakalandı. Sürücüyü araçtan indiren vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerine alkollü sürücü vatandaşlar tarafından teslim edildi. Alkollü sürücüsü yakalayan vatandaşlardan biri ise "Kaçıyordu, kontağı ben aldım nereye gidiyorsun dedim. Ben bir yere gitmiyorum diyor. Kontağı elinden aldım polise verdim. Ben olayı görmedim ama oğlum bana geldi ve baba baklavacıya girdiler dedi kalktım baktım" dedi.
Seslere uyanan bir vatandaş ise "Sese çıktık, her halde şuradaki virajı alamadı, savurdu. Sonra da dükkana girdi. Biz de sese çıktık, kaçmaya çalıştı o sırada durdurduk aracı altına duba almış yürümedi araba sonra arkadaş kontağı aldı, yoksa gidiyordu" şeklinde konuştu.
İŞ YERİ SAHİBİ: EN BÜYÜK CEZA VERİLSİN
İş yeri sahipleri olan Fevzi B. ile Şahin B. komşularının kendilerini arayarak olayı bildirmesinin üzerine dükkanlarına geldi. İş yeri sahibi iki kardeş, dükkanlarını parçalanmış halde görünce sinir krizi geçirdi. İş yeri sahibi olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerine "Bu terörist en büyük ceza verilsin" dedi. Daha sonra alkollü sürücünün yakınlarının da olay yerine gelmesiyle iki taraf arasında çıkan tartışmayı vatandaşlar sakinleştirdi.
Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden sürücü Ali Fuat T. gazetecilerin kaza nasıl oldu sorusuna "Ne kazası ya kaza olmadı ki" demesi dikkat çekti. Öte yandan Ali Fuat T.'nin 2.50 promil alkollü olduğu öğrenilirken, sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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