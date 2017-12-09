Olay, Üsküdar Gazi caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gazi Caddesi üzerinde hızlı bir şekilde seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil, yol kenarında park halinde olan 8 araca çarparak durabildi.

ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA DÖNDÜRÜP KAÇTI

İHA'nın haberine göre, ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaralanan olmazken otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddeti ile park halindeki araçların bir kısmı hurdaya dönerken itfaiye ekipleri herhangi bir yangının meydana gelmemesi için araçlarda inceleme yaptığı görüldü. Yaklaşık bir saat trafiğe kapanan yol, olay yerine çağrılan çekicilerin araçları kaldırmasının ardından normale döndü.

Polis ekipleri kaçan sürücünün tespiti için çevrede çalışma başlattı.

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