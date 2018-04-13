Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Tasarısı’ndaki düzenlemeler hakkında sunum yaptı.
Şenel'in sunumuna göre, tasarıyla, tüm ürünlerin teknik mevzuatına uygun ve güvenli olması sağlanıyor. Ürün güvenliği sürecinde yer alan tüm aktörlerin yükümlülük, görev, yetki ve nitelikleri belirleniyor.
Şenel'in sunumuna göre, motorlu araçları modifiye edenler de imalatçılarla aynı sorumluluğa sahip olacak. İmalatçı ya da ithalatçı, üründen kaynaklı ölüm ve yaralanma olması veya başka bir ürüne zarar verilmesi durumunda, bundan zarar görene tazminat ödeyecek.
"TASARI BÜTÜN ÜRÜNLERİ KAPSAYACAK"
Tasarı, piyasaya arz edilmesi hedeflenen ve piyasada bulunan bütün ürünleri kapsayacak. AB'ye yapılan ihracat kapsama dahil olacak. İhracat, Türk malı imajının korunması amacıyla ürün güvenliği ve tağşiş boyutuyla kapsama alınacak. İnsan sağlığı ve güvenliği bakımından ciddi risk veya tehlike oluşturmayan ürün güvenli sayılacak.
Bir ürünü kendi isim ve ticari markası altında piyasaya arz edenler ile piyasadaki bir ürünü, teknik düzenlemesine uygunluğunu etkileyecek şekilde değiştirenler imalatçı sayılacak, imalatçının yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumlu tutulacak.
ASIL SORUMLU MUHATAP ALINACAK
Tasarıyla, güvensiz ürünün imalatçısına ulaşılması, asıl sorumlunun muhatap alınması amaçlanıyor.
Buna göre, imalatçı ve ithalatçının isim, unvan veya markaları ve açık adresleri ürünün ya da ambalajının üzerinde yer alacak. Dağıtıcı; imalatçı, ithalatçı veya malı tedarik ettiği kişinin isim ve irtibat bilgilerini bildirmezse imalatçı kabul edilecek.
Her türlü uygunluk işareti ve belgesi ile test raporlarının gerçeğe aykırı şekilde düzenlenmesi, kullanılması, tahrif ve taklit edilmesi yasak olacak.
Tasarıyla, iktisadi işletmeciye, risk ve önlemleri, hakkaniyetli ve etkili olacak şekilde duyurması zorunluluğu getiriliyor. Güvensiz ürünlerde kamuoyu daha gerçek anlamda bilgilendirilecek.
GÜVENSİZ ÜRÜN GERİ ALINACAK
Tüketicilerin güvensiz üründen kaynaklı mağduriyetinin giderilmesi amacıyla, iktisadi işletmeciye, güvensiz ürünü tüketicisinden veya kullanıcısından geri çağırma hakkı tanınıyor.
Tasarıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenlere idari para cezaları verilecek. Cezaların belirlenmesinde, aykırılığın büyüklüğü ile firmanın ekonomik durumu dikkate alınacak. Uyarı olmadan uygunsuzluğu gideren ve riskin ortadan kalkması için gerekli tedbirleri alarak uygunsuzluğu tamamen gideren işletmelere ise idari para cezası verilmeyecek.
İnsan sağlığı ve güvenliğinin korunmasının gerektirdiği hallerde, ilgili olabilecek ticari tüm bilgiler ifşa edilebilecek. Komisyonda kabul edilen tasarı, TBMM Genel Kurulu gündemine gelecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.