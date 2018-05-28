Avrupa Birliği’nde yürürlüğe giren “eCall” ile yeni üretilen tüm araçlarda acil durumlarda otomatik arama yapan yardım sistemleri bulunacak. Araçlar kaza anında otomatik olarak 112’yi arayacak. Türkiye de bu sistemi “yerli sim kartı” ile hayata geçirmek için harekete geçti. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, yerli ve yabancı otomotiv firmalarıyla görüştüklerini belirterek, “Yerlisini getirmeleri için kavga veriyoruz” dedi.

10 SEKTÖRDE GEÇİŞ

Türkiye 5G’ye geçen öncü ülkelerden olmaya hazırlanırken, aralarında otomotiv, tarım ve sağlığın da bulunduğu 10 sektörde geçişi başlatmak için çalışmalara hız verildi. Oluşturulan çalışma gruplarında atılması gereken adımlar masaya yatırılırken, konunun taraflarıyla da bir araya geliniyor. Yürütülen çalışmalardan biri de yerli sim kartı.

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre BTK Başkanı Sayan, otomotiv firmalarıyla bir araya geldiklerini belirterek, “AB tüm araçlara sim kartı zorunluluğu getirdi. Mercedes, Audi gibi yabancı ve yerli üreticilerle yaptığımız görüşmede dedik ki ‘yerlisini getireceksiniz’. Yerli olmazsa olmaz, şimdi onun kavgasını veriyoruz” diye konuştu.

eCALL NEDİR?

31 Mart itibarıyla tüm Avrupa Birliği’nde zorunlu hale gelen sisteme göre, trafiğe çıkacak bütün yeni otomobil, SUV ve hafif kamyonetlerde eCall, yani otomatik arama yapan sistem bulunacak. Araçlara takılacak eCall cihazı, darbe ikazı aldığında otomatik olarak en yakın 112 acil çağrı merkezini arayarak görüşme başlatacak. Kazazedelerin bilincinin kapalı olması durumu göz önünde bulundurularak kaza yerinin kesin konum bilgisi çağrı merkezine iletilecek.

5G İHALESİ 2019 YA DA 2020’DE GERÇEKLEŞEBİLİR

5G’ye geçiş çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Sayan, “ihaleler ne zaman yapılacak?” sorusu üzerine, “Sürekli çalışılıyor ama vakti gelince, teknoloji hazır olunca olacak. Şu anda parayla almaları gerekmiyor. Bize 4.5G’deki frekanslar yetiyor. ‘Yetmiyor’ dedikleri zaman bize başvuracaklar. 3500 MHz ve 700 MHz’yi açacağız ilk olarak. Değerinin oluşmasını bekliyoruz, şimdi verirsek ucuza gider. 2019 ya da 2020 duruma göre ihaleler yapılacak” dedi.

Sosyal medyadaki paylaşımlara ilişkin katalog suçlarda re’sen müdahale etme yetkisi olduğunu hatırlatan Sayan, “Basına çok yansımıyor ama arka planda sürekli işleyen bir mekanizma var. Çocuklara yönelik suçlar olduğu zaman başvuruya gerek kalmadan yapıyoruz. Siyasi olarak re’sen hiçbir uygulamamız olmadı” diye konuştu. Sayan, tepki çeken Mariam oyunu, “Mariam’ı biz engellemedik, Google Store ve App Store’la görüşerek çıkarılmasını sağladık” dedi.