Tüm deliller mikrodalga fırından çıktı

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini Nijerya uyruklu W.A.A. ile C.C.O.'nun yaptığı siber çetenin şirketleri milyonlarca Euro dolandırdığını tespit etti. Liderliğini Nijerya uyruklu W.A.A. ile C.C.O.'nun yaptığı siber çetenin "Aradaki adam" (Man in The Middle) yöntemiyle 10 ayrı şirket ve bir bankanın hesabından 14 seferde 11 milyon 231 bin 683 Euro parayı kendi hesaplarına geçirdi.
Habertürk Gazetesi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, siber polisi, İstanbul, Aksaray, Tekirdağ ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Çete liderleri W.A.A. ve C.C.O.'nun da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, bilgisayarlar, cep telefonları, harici diskler, hafıza kartları, banka cüzdan ve dekontları ele geçirildi. Bir adreste yapılan aramalarda da banka dekontları mikro dalga fırın içerisine saklanmış halde bulundu.
715 BİN EURO BLOKE
Operasyon sırasında bir şirketin hesabından kendi hesaplarına 715 bin Euro parayı transfer eden çete üyelerinin hesabındaki bu paraya bloke konularak çekmeleri engellendi.
ESKİ POLİS VE DEMİRYOLLARI ÇALIŞANLARI
Gözaltına alınan zanlılar arasında bulunan, M.D.'nin polis memuru olduğu ve daha önce karıştığı dolandırıcılık suçundan açığa alındığı, diğer şüpheli H.D.'nin ise Devlet Demir Yolları çalışanı olduğu öğrenildi.
10 şirket ve 1 bankanın hesabından 11 milyon 231 bin 683 Euro parayı kendi hesaplarına geçiren Nijerya uyruklu W.A.A. ile C.C.O. ve Türk uyruklu A.K. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ARADAKİ ADAM YÖNTEMİ NEDİR
Çoğunlukla Nijerya uyruklu siber çete üyelerinin başvurduğu 'aradaki adam' yönteminde, çete üyeleri, şirketlerin mail hesaplarını ele geçiriyor. Daha sonra şirketin mail adresine çok benzeyen bir mail hesabı açıyor. Şirketlerin kendi aralarında yaptığı 'para ödemeleri yazışmalarına girerek' şirketin hesabına yatması gereken hesap yerine karşı şirkete kendi hesap numaralarını bildiriyor. Ödeme yapacak olan şirkette çetenin hesabına parayı yatırıyor.
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