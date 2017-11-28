Arafat'ın hayali enkaza döndü!

Refah kentinin güneyinde inşa edilen Gazze Uluslararası Havalimanı 1998'de açıldı, ancak sadece iki yıl hizmet verebildi. İsrail güçleri tarafından bombalandıktan sonra kapatılan havalimanından geriye bir enkaz kalmış durumda.
Filistin Sivil Havacılık Kurumu Başkan Vekili Zuheyr Zumlat, havalimanının Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yasir Arafat'ın hayali olduğunu belirtti.
Zumlat, "Filistin yönetiminin kurulmasından sonra Arafat'ın bir havalimanı inşa etme hayali vardı. 1994'te Sivil Havacılık Kurumunun kurulması kararını verdikten sonra 1995 yılı başlarında da Filistin Havayolları kuruldu. Yönetim aynı yılın ekim ayında havalimanının kurulacağı yer konusunda bir çalışma başlattı." dedi.
Gazze Şeridi'nin güneyinde 2 bin 800 dönümlük arazi üzerine kurulan havalimanının İslam mimarisine uygun biçimde tasarlandığını belirten Zumlat, "Havalimanı, yönetim binasıyla birlikte bir VIP, 4 adet de gelen-giden salonundan oluşuyordu. İnşa maliyeti 60 ila 70 milyon dolar civarındaydı." diye konuştu.
Zumlat, Gazze Havalimanı'nın El-Aksa İntifadası başladıktan yaklaşık 10 gün sonra kısmen, 13 Şubat 2001'de de İsrail ordusu tarafından tamamen kapatıldığını söyledi.
"EGEMENLİĞİN SİMGESİ OLARAK GÖRÜLÜYORDU"
Zumlat, Gazze Havalimanı'nın Filistin'in önemli kurumlarından biri olduğunu aktarırken, "Politik açıdan önem taşımasının yanında egemenliğin simgesi olarak görülüyordu. Ticaretin, turizmin ve fabrikaların kurulmasına teşvik açısından önemi vardı. Sosyal olarak, Filistinlilerin istedikleri zaman istedikleri yere engel olmadan gitmesini garantiliyordu." dedi.
Filistinliler için zamanında büyük umut olan yapının bugünkü içler acısı hâline işaret eden Zumlat, "Havalimanını hayatımızla inşa ettik. Saldırıya uğrayıp harap olmasından ve mezbeleliğe dönüşmesinden çok üzüntü duyuyorum." diye konuştu.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a havalimanının tekrar faaliyete geçmesi için ciddi bir çalışma yapması çağrısında bulunan Zumlat, "Bu projede çalışan kişiler aramızda var. Dışarıdan kimsenin gelmesine ihtiyacımız yok. Halkımızın acısını hafifletmek için onu elimizle inşa etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.
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