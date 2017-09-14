Myanmar Budistleri tarafından acımasızca katledilen Müslümanlar çareyi Bangladeş'e sığınmakta buldu. Her gün yeni bir dramatik olayın yaşandığı bölgeden yeni bir görüntü ortaya çıktı.

Fotoğraf karesinde gencin omuzlarında bir kefenin bulunduğu, kefenin kollarında bulunan sepetlerde ise oldukça yaşlı iki kişinin genç tarafından taşındığı görülüyor.

Sepetlerde bulunanların gencin anne ve babası olduğu öğrenilirken, genç yaştaki Arakanlının canı uğruna vazgeçemediği anne ve babasını tam 7 gün yaya olarak yürüdüğü Bangladeş'e sırtında taşıdığı ortaya çıktı.

HABERTÜRK ARAKAN SINIRINDA

Habertürk TV muhabiri Murat Karataş, katliamdan kaçan müslüman Arakanlıların Bangladeş'e sığınmalarını Bangladeş adasından görüntülerle canlı yayında aktardı.

Habertürk TV muhabiri Murat Karataş izlenimlerini şu sözlerle aktardı:

Dumanların yükseldiği yer Myanmar'ın 7 eyaletinden biri olan ve müslümanların büyük zulüm gördüğü Arakan. Arakan köyleri birbiri ardına yakılmaya devam ediyor. Myanmar'daki yerel kaynaklar 176 köyün tamamen boşaldığını söylüyorlar. Müslüman köylerinde yangınlar devam ediyor.

TEKNELERE BİNMEK İÇİN 50 DOLAR GEREKİYOR



Arakan'da tutulan teknelere, Arakan sahilinden binip Naf nehrinden geçmeye çalışıyorlar. Kaçmak için önce Arakan sahiline gelmeleri gerekiyor. Yanlarında en az 50 dolar olması lazım. Kişi başı 50 dolara teknelere biniliyor. Teknelerden çuvallarıyla inen insanlar Bangladeş adasına geliyor. Bangladeş anakarasına geçmek için, sığınmacı kamplarından birine girmeye (kayıt olmaya) çalışıyorlar. Ancak bu kamplarda da şartların çok iyi olduğunu söylemek mümkün değil. Özellikle temiz içme suyu bulmak oldukça zor. Neredeyse hiçbir kampta elektrik yok.

HAMİLE KADINLAR ÇOCUKLARINI YOLCULUK SIRASINDA DÜNYAYA GETİRİYOR



Hamile kadınların çocuklarını zorlu yolculuk sırasında dünyaya getirdiklerini, bazılarını ise kaybettiklerini söylüyorlar.

ADAYA ULAŞANLAR GERİDE KALAN AİLESİNİ BEKLİYOR



Ali Ekber isimli çocuk Bangladeş adasına ulaştı. Ama ailesinin ne zaman adaya ulaşacağını bilmiyor. Günlerdir ailesini bekliyor. Teknedekilerden inenlere büyük bir umutla bakıyor.

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