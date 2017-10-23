Arakanlı Müslümanlar için milyon dolarlık bağış

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve fanatik Budistlerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için talep edilen 434 milyon dolarlık acil fonun 335 milyon dolarının karşılandığını duyurdu.
AA'nın haberine göre; Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen Arakan için uluslararası yardım konferasının kapanışında yaptığı konuşmada, katılımcı ülke ve kuruluşlara duyarlılığından dolayı teşekkür etti.
Grandi, 35 ülke ve bazı uluslararası yardım kuruluşlarının katkılarıyla BM'nin daha önce duyurduğu 434 milyon dolarlık acil fonun 335 milyon dolarının karşılandığını bildirdi.
Avrupa Birliği (AB) ile Kuveyt'in öncülük ettiği ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM), BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin ortaklaşa düzenlediği yardım konferansına kadar BM, talep edilen 434 milyon dolarlık acil fon için sadece 116 milyon dolar bağış yapıldığını açıklamıştı.
BM'den yapılan yazılı açıklamada, Arakan'a sığınan yüz binlerce Arakanlı Müslüman'ın gelecek 6 aydaki temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için yaklaşık 100 milyon dolar daha yardıma ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.
AB'DEN 51 MİLYON AVRO
Konferansa video konferans yoluyla bağlanan İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden sorumlu AB Komiseri Christos Stylianides, Arakan için ilave 30 milyon avro bağışta bulunacaklarını belirtti.
Stylianides, AB'nin daha önce de Arakanlı sığınmacılar için 21 milyon dolar katkı sağladığını anımsatarak, AB'nin toplam yardımının 51 milyon avroya ulaştığını söyledi.
Konferasın diğer ev sahibi Kuveyt ise Arakan için 10 milyon dolar bağış yapılacağını bildirdi.
EN YÜKSEK YARIM TÜRKİYE'DEN
IOM Genel Direktörü William Lacy Swing, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin konferansta en yüksek yardımda bulunan ülkelerin başında geldiğini vurguladı.
Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Naci Koru, konferansta yaptığı konuşmada, "Planlanan projeler ve teslimatlarla Türkiye tarafından (Arakan Müslümanlarına) sağlanan insani yardım miktarı toplamda 50 milyon doları aşacak." ifadesini kullanmıştı.
Koru, Türkiye'nin, Bangladeş'teki yetkililerle yakın koordinasyon içinde Arakan Müslümanlarına desteğini sürdürmekte kararlı olduğunu vurgulamıştı.
İHH'DAN 10 MİLYON DOLAR
Konferansın öğleden sonraki bölümünde söz alan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) İnsani Diplomasi Birimi Koordinatörü Mustafa Talha Keskin, "Arakan halkına 2017-2018 dönemi için 10 milyon dolar ayıracağımızı memnuniyetle duyuruyoruz. Bangladeş ve Myanmar'daki yerel organizasyonlar aracılığıyla çeşitli alanlardaki projelerimizi uygulamaya devam edeceğiz." diye konuştu.
BM, ay başında Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve fanatik Budistlerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için 430 milyon dolarlık acil fona ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştı.
- Arakan
- Bangledeş
- BM
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.