Myanmar parlamentosu, ağustos ayından bu yana yaklaşık 700 bin Arakanlı Müslüman'ın ordunun zulmünden kaçtığı Arakan eyaletinin Bangladeş sınırına tel örgü çekilmesi için önerilen bütçeyi onayladı.

Myanmarlı Milletvekili Myo Zaw Aung, parlamentoda yapılan oylamada, ordunun kontrolündeki içişleri, savunma ve sınır işleri bakanlıkları tarafından önerilen 15 milyon dolarlık tel örgü bütçesinin kabul edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı General Aung Soe de bütçenin onaylanmasının hemen ardından Arakan eyaletinin Bangladeş ile 293 kilometrelik sınırının 202 kilometresine tel örgü çekildiği açıklamasını yaptı.

Myanmar ordusu, geçen ekim ayının sonunda tel örgü inşası için Arakanlı Müslümanları hedef alan eylemlerine destek veren Budist bağışçılardan 5 milyon dolar almıştı.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

BM'nin açıkladığı son verilere göre, geçen yıl 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddetten kaçan 688 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslümanın yaşadığı tahmin edilirken sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.

Uluslararası insan hakları kuruluşlarının yayınladığı uydu görüntülerine göre, bölgede Müslümanlara ait 350'den fazla köy yakıldı.

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