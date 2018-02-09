Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamın fotoğrafları ortaya çıktı

Rueters haber ajansı, Myanmar'da iki gazetecisinin tutuklanmasına neden olan araştırmayı yayınladı. Ajans, iki gazetecinin Müslümanlara yönelik katliamları araştırdıklarını açıkladı.
Daha sonra tutuklanan gazeteciler Wa Lone ve Kyaw Soe Oo, Arakanlı Müslümanlara yönelik katliam politikalarını ele geçirdikleri fotoğraflarla kanıtladı.
Reueters'ın yayınladığı fotoğraflarda 10 Arakanlı Müslüman elleri arkadan bağlanmış bir şekilde bekliyor. 2 Eylül'de çekildiği belirtilen fotoğraflardan kısa bir süre sonra 10 adam da infaz ediliyor.
Ajansa göre bu kişilerden ikisi Budist köylülerce, kalan 8'i ise askerler tarafından infaz edildi.
55 yaşındaki emekli asker Soe Chay, infaz edilenlerin gömüleceği çukurun gömülmesine yardım ettiğini ve infazları gördüğünü söylüyor. Chay konuyla ilgili olarak, "10 kişi için tek mezar. Gömüldüklerinde bazıları hala gürültü yapıyordu. Diğerleri zaten ölmüştü" ifadelerini kullandı.
Arakan'da yaşananlarla ilgili yaptığı araştırmayı yayınlayan Reuters, Budist köylülerin Müslümanların evlerinin yakıldığını ve öldürüldüğünü itiraf ettiklerini belirtiyor. Ajansın paramiliter polis içerisindeki kaynaklarından aldığı bilgilere göre, Myanmar ordusu katliamlarda öncü bir role sahip. Bu aynı zamanda ordunun kendi güvenlik güçlerince ilk kez suçlanması anlamına geliyor.
Yüzbinlerce kişinin Arakan'ı terk etmesiyle sonuçlanan şiddet olaylarının küçük bir kesitini ortaya çıkaran Reuters'ın ele geçirdiği üç fotoğraf infazı kanıtlar nitelikte.
Fotoğrafların ilkinde 10 adam gözaltına alınıyor, diğer fotoğrafta elleri bağlı bir şekilde sıraya dizildikleri görülürken, bir sonraki fotoğrafta kanlar içerisinde bir çukurun içine atılmış oldukları gözüküyor.
Ajans infaz edilen kişilerin kimliklerine ilişkin bilgileri de yayınladı. Bu kişilerin bazılarının öğrenci, bazılarının ise balıkçılık veya çiftçilik yapan Müslüman köylüler oldukları belirtildi. Myanmar ordusu ise bu kişilerin 'Müslüman teröristler' olduğunu öne sürüyor.
Reuters'ın araştırmasında, adamların basılan köylerinden kaçarak bir kumsalda saklandığı ve bu sırada yakalandıkları belirtiliyor.
Reuters için Myanmar'da katledilen Müslümanlarla ilgili araştırmalar yapan iki gazeteci Wa Lone ve Kyaw Soe Oo, 'gizli hükümet belgelerini ellerinde bulundurmak suçundan' tutuklanmıştı. Reuters, araştırmanın gazetecilerin ve yakınlarının onayı alınarak yayınlandığını duyurdu.
Myanmar ordusu ve fanatik Budist milislerin, Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik sistematik şiddet hareketlerinin ardından 600 binden fazla Müslüman komşu Bangladeş'e göç etmişti. Daha önce Myanmar ordusunun Müslüman köylerini yaktığına dair uydu görüntüleri ortaya çıkmıştı. Birleşmiş Milletler yaşananları 'etnik temizlik' olarak nitelemişti.
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