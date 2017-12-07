Google, Yahoo ve Yandex'ten "Kudüs" güncellemesi!

Amerikalı Google, Rus Yandex, Amerikalı Yahoo ve Türk Geliyoo ile Yaani isimli arama motorları İsrail ile Filistin arasında başkent tartışmalarına neden olan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ardından dünyayı ikiye bölen kararı arama sonuçlarını da ikiye bölündü.
AMERİKALI GOOGLE KUDÜS KARARINI "TANIDI"
Habertürk Haber Merkezi'nden Arif Taşkın'ın haberine göre, Amerika merkezli Google.com internet arama sitesine Kudüs ya da Jerusalem yazınca gelen ilk sonuç İsrail'in başkenti oldu. Google kaynak olarak Vikipedia isimli ansiklopedik bilgi veren siteyi ilk sonuç olarak gösterdi. Ancak Rus arama motoru Yandex isimli internet sitesinde arama yapanların karşısına "Ortadoğu'da bulunan, Dünya'nın en eski şehirlerinden biridir. Filistin ve İsrail Kudüs'ün kendi başkenti olduğunu iddia etmektedir. Akdeniz ve Ölü Deniz'in kuzey sınırı arasında yer almaktadır" bilgisi çıktı. Rus arama motoru Yandex, Google'ın aksine Vikipedia'yı ilk sırada kaynak göstermedi ve kendi ansiklopedik bilgi veren sayfasını arama sonuçlarına getirdi.
Artık Türkçe hizmet vermeyen bir başka Amerikalı arama motoru Yahoo'ya Kudüs ya da Jerusalem yazınca kullanıcıların karşısına ilk sırada "Kudüs; Ortadoğu'da, Akdeniz ve Ölü Deniz arasındaki Yahuda Dağları platosunda yer alan bir şehir, antik kent" sonucu çıktı.
TÜRK VE RUS ARAMA MOTORLARI KUDÜS KARARINI "TANIMADI"
Geliyoo.com ve Turkcell'in arama motoru Yaani.com isimli internet siteleri Kudüs aramasında ilk sonuç olarak, "Kudüs'ün hem İsrail milliyetçiliği hem de Filistin milliyetçiliği arasındaki merkezi pozisyonunu göz önünde bulundurduğumuzda, 5000 yıllık yerleşik hayatı barındıran tarihi incelerken gereken seçicilik, genelde ideolojik ön yargı veya görüşlerden etkilenir" cümlelerini kullanıcılarına gösterdi
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