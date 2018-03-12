Aramco'nun halka arzı 2019'a kaldı

The Financial Times'ın İngiliz yetkililere dayandırdığı haberde, Suudi yetkililerin Aramco'nun IPO'sunun bu yıl gerçekleşmesinin beklenmediği bilgisini verdiği belirtildi.
Aramco'nun IPO'sunun ilk olarak Suudi Arabistan borsası Tedavul'da gerçekleşmesinin planlandığı bilgisinin paylaşıldığı haberde, "yabancı ülkelerin borsalarında aynı anda yapılacak arz ve istek için hazırlığın sorgulandığı" ifadesine yer verildi.
Aramco'nun IPO'sunda finansal danışmanların Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 2 trilyon dolarlık hedefini yakalayamamasına dikkati çekilen haberde Aramco'nun finansal durumu ve iç operasyonlarının yıllarca gizlilik içinde yürütülmesinin finansal, yasal ve düzensel sorunlar yarattığı vurgulandı.
İngiliz yetkililere göre, Aramco'nun IPO'sunun en erken 2019'un ilk veya ikinci yarısında gerçekleşebileceği kaydedilen haberde, Londra dışında New York ve Hong Kong borsalarının da IPO için aday olduğu bildirildi.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid Al-Falih, Londra'da geçen hafta Bloomberg'e verdiği röportajda, Aramco'nun IPO'sunun ilk olarak Tedavul'da gerçekleşeceğini söylemişti. Buna ilişkin mali ve düzenleyici çerçevelerin hazır olduğunu belirten Al-Falih, IPO'nun zamanlaması konusunda ise kesin konuşmaktan kaçınmıştı.
Suudi Veliaht Prensi bin Selman'ın "Vizyon 2030" planı kapsamında, Aramco'nun yüzde 5'inin özelleştirilerek 100 milyar dolar gelir elde edilmesi hedeflenirken, ayrıca ülke ekonomisinin petrole olan yüksek bağımlığının azaltılması ve Tedavul'a yabancı sermayenin çekilmesi isteniyor.
Öte yandan, uzmanlar, Suudi Arabistan'ın ham petrol rezervlerini net olarak açıklamaması ve Aramco'nun tamamen halka açık bir şirket yerine Riyadh yönetiminin kontrolü altında olması endişeleriyle yatırımcıların IPO'ya beklenen talebi göstermeyebileceğini hakkında yatırımcıları uyarıyor.
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