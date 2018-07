Arameiska-Syrianska - Akropolis IF maçı ne zaman?

İsveç 1.Lig Kuzey maçında Arameiska-Syrianska ile Akropolis IF, 08 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:00. Arameiska-Syrianska 9 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Akropolis IF 22 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Arameiska-Syrianska, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Akropolis IF son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 412 kodlu maçı oynayanlar; Arameiska-Syrianska galibiyet oranı 5.20, beraberlik oranı 4.70, Akropolis IF galibiyet oranı 1.25.

Arameiska-Syrianska son haftadaki Enskede IK müsabasında 3-2 yenildi.

Akropolis IF, Sollentuna United karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Arameiska-Syrianska, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Arameiska-Syrianska, kendi sahasında 9 gol attı, 25 gol yedi.

Akropolis IF, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Akropolis IF 12 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.