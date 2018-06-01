Arameiska-Syrianska - Carlstad United BK maçı öncesi rakamlar

Arameiska-Syrianska ve Carlstad United BK, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü İsveç 1.Lig Kuzey maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Arameiska-Syrianska 7 puanla 13. sırada, Carlstad United BK 19 puanla 2. sırada bulunuyor. Arameiska-Syrianska, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Carlstad United BK son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 226 kodlu maçı oynayanlar; Arameiska-Syrianska galibiyet oranı 3.00, beraberlik oranı 3.50, Carlstad United BK galibiyet oranı 1.70.

Arameiska-Syrianska önceki hafta Enskede IK mücadelesinde 3-2 yenildi.

Carlstad United BK, IK Brage Borlange karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Arameiska-Syrianska, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Arameiska-Syrianska, kendi sahasında 6 gol attı, 11 gol yedi.

Carlstad United BK, dış sahada 4 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Carlstad United BK 9 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.