Arameiska-Syrianska - FK Linköping City maçı öncesi rakamlar

İsveç 1.Lig Kuzey heyecanı devam ediyor. Arameiska-Syrianska, 16 Haziran 2018 Cumartesi günü FK Linköping City takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Arameiska-Syrianska 9 puanla 14. sırada, FK Linköping City 16 puanla 7. sırada bulunuyor. Arameiska-Syrianska, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. FK Linköping City, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 192 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Arameiska-Syrianska kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, FK Linköping City sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Arameiska-Syrianska önceki hafta Smedby Norrkoping mücadelesinde 5-2 kazandı.

FK Linköping City ise Motala AIF FK maçında 2-1 yenildi.

Arameiska-Syrianska, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 19 gol yedi.

FK Linköping City ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. FK Linköping City, 9 gol atarken 11 gol yedi.