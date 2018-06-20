Arameiska-Syrianska - Sollentuna United maçı istatistikleri

Arameiska-Syrianska ve Sollentuna United, 21 Haziran 2018 Perşembe günü İsveç 1.Lig Kuzey maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. 9 puanlı Arameiska-Syrianska 15. sırada bulunuyor, Sollentuna United 13 puana sahip ve 11. sırada. Ev sahibi Arameiska-Syrianska, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Sollentuna United son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 444 kodlu maçı oynayanlar; Arameiska-Syrianska galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Sollentuna United galibiyet oranı 0.00.

Arameiska-Syrianska son hafta oynanan Enskede IK maçında 3-2 yenildi.

Sollentuna United ise Akropolis IF karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Arameiska-Syrianska, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Arameiska-Syrianska, kendi sahasında 9 gol attı, 23 gol yedi.

Sollentuna United, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sollentuna United 7 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.