Arameiska-Syrianska - Tegs düellosu

Arameiska-Syrianska ve Tegs, 20 Mayıs 2018 Pazar günü İsveç 1.Lig Kuzey maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Arameiska-Syrianska 4 puanla 14. sırada, Tegs 8 puanla 7. sırada bulunuyor. Arameiska-Syrianska son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Tegs, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 374. İddaa'da Arameiska-Syrianska kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Tegs kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Arameiska-Syrianska son haftadaki Enskede IK müsabasında 3-2 yenildi.

Tegs ise IFK Lulea maçında 4-0 kazandı.

Arameiska-Syrianska, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Arameiska-Syrianska, kendi sahasında 4 gol attı, 7 gol yedi.

Tegs, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Tegs 3 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.