Arameiska-Syrianska - Tegs maçı öncesi rakamlar

Arameiska-Syrianska ve Tegs, 20 Mayıs 2018 Pazar günü İsveç 1.Lig Kuzey maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Arameiska-Syrianska 4 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Tegs 8 puanda ve 7. sırada. Arameiska-Syrianska, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Tegs, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 374 kodlu maçı oynayanlar; Arameiska-Syrianska galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Tegs galibiyet oranı 0.00.

Arameiska-Syrianska son hafta oynanan Enskede IK maçında 3-2 yenildi.

Tegs ise IFK Lulea maçında 4-0 kazandı.

Arameiska-Syrianska, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 7 gol yedi.

Tegs, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Tegs, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.