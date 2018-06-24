Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre polis sandıkların kurulu olduğu okulların çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Bu güvenlik önlemleri sırasında oy kullanmak için sandık başlarına giden ve haklarında arama kararı olduğu belirlenen 17 kişi gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre, yakalanan 17 kişiden 4’ü cezaevine gönderilirken 13 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.