Arap Birliği İran için toplandı!

Mısır’ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği merkezinde gerçekleştirilen toplantıda dışişleri bakanları, İran'ı Husilere füze tedarik etmekle suçlayarak, Tahran'ın bölgedeki müdahalelerini durdurmak için ortak bir Arap tutumu geliştirme çağrısında bulundu.



Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, toplantının açılış konuşmasında, İran'ın Husilere füze tedarik ettiğini savunarak, "Yemen'de çatışmaların başlamasından bu yana 332 balistik füze kullanıldı. Bu füzeler tek bir kaynaktan geliyor; o da İran. İran, Arap ülkelerinde birçok milis gücü destekliyor." dedi.

"AÇIK BİR DÜŞMANLIK MESAJI"

Tahran'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) balistik füze ve milislerin silahlandırılmasına ilişkin kararlarına muhalefet ettiğini söyleyen Ebu Gayt, " Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı hedef alan İran yapımı füze, söz konusu ülkenin düşmanlığı konusunda açık bir mesajdı." diye konuştu.

Ebu Gayt, bölgenin şiddet ve mezhepçilik belirtilerinden kurtulmasının, İran'ın Arap dünyasına yönelik yaklaşımını değiştirmesine dayalı olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ise Husilerin Ekim 2016 ve Kasım 2017'de Mekke'ye yönelik balistik füze saldırılarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İran füzeleri, İslam dininin Mekke'deki kutsallarına saygı göstermedi. Bölge, İran'ın müdahaleleri ve Suudi Arabistan'a karşı saldırılardan dolayı büyük tehlikelere maruz kalıyor. Bu saldırılar karşısında elimiz, kolumuz bağlı durmayacağız. Araplardan beklenen de ulusal sorumluluklarını üstlenmeleridir."

Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmud Ali Yusuf da İran'dan Arap ülkelerinin içişlerine müdahalesine son vermesini isteyerek, son zamanlarda tırmanan İran müdahaleleri için acil ve etkili çözümlere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

"BALİSTİK FÜZELER İSTİKRAR ÇABALARINI BALTALIYOR"

Husilerin, Suudi Arabistan'ın başkentine yönelik balistik füze saldırısı ile Bahreyn'deki petrol boru hattında meydana gelen patlamayı hatırlatan Yusuf, bu olayların, bölge ve dünyanın güvenliği için ciddi bir tehdit teşkil ettiğini, istikrar için sarf edilen çabaları baltaladığını söyledi.

Yusuf, Arap Bakanlar Konseyi'ne sorumluluklarını gözden geçirme çağrısında bulunarak, Arap güvenliğinin korunması ve Arap ülkeleri ile halklarının ulusal güvenliğinin sağlanması konusundaki mücadelede kolektif bir Arap tutumunun oluşturulması gerektiğini sözlerine ekledi.

"KÖRFEZ ÜLKELERİNİN GÜVENLİĞİ KIRMIZI ÇİZGİDİR"

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri de ülkesinin, bölgenin güvenlik ve istikrarının desteklenmesi konusundaki bağlılığını vurgulayarak, "Körfez ülkelerinin güvenliği kırmızı çizgidir." dedi.

İran'ın kesinlikle Arap ülkelerinin egemenliğine saygı duyması ve içişlerine müdahaleden kaçınması gerektiğine dikkati çeken Şukri, "Tahran yönetimi, komşuluk ilişkilerini, vatandaşlık ilkesi ve devletlerin egemenliğine saygı temelinde kurmaya çalışmalı. Ayrıca mezhepsel ve etnik söylemleri alevlendirmekten sakınmalı." diye konuştu.

Şukri, ayrıca Kahire'nin ne askeri üs kurma ne dışarıya bağlı bölgesel güçlere dayanarak ne de terör örgütlerini destekleyerek herhangi bir Arap toprağında herhangi bir yasa dışı yabancı varlığın kabul edilemeyeceğinin altını çizdi.

Şukri, şunları söyledi:

"Aralarında İran'ın da bulunduğu komşu ülkeler ile Arap ülkeleri arasındaki iş birliği ilişkisinin tesisi ve iyi komşuluk prensibi gerekli bir durumdur. Ancak bunun şartları, ideoloji ihracına ilişkin tüm girişimlerin yanı sıra yasa dışı milisler, terör örgütleri ve mezhepsel oluşumlara yönelik desteğin durdurulmasıdır."

LÜBNAN'A HİZBULLAH ÇAĞRISI

Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife de Lübnan'a çağrıda bulunarak, "Lübnan, Hizbullah'ın eylemleri ile Irak, Suriye, Yemen ve Bahreyn gibi komşu ülkelerdeki saldırılarına ilişkin tüm sorumluluğu üstlenmeli." dedi.

İran'ın Arap ulusal güvenliğini tehdit ettiğini ifade eden Al Halife, "İran’ın bölgede çok sayıda kolu var. Onlardan biri de Suriye ve Irak'taki terörist Hizbullah." diye konuştu.

İran'ın Arap ülkelerindeki uygulamalarında tehlikeli bir artış olduğunu belirten Al Halife, bu durumun, İran'ın bölgedeki kollarıyla oluşturduğu tehdit karşısında ulusal güvenliğin nasıl korunacağına ilişkin Arap Birliği'ne bir sorumluluk yüklediğini kaydetti.