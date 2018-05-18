Arap Birliği Kahire'de toplandı, ABD'nin Kudüs kararını masaya yatırdı!

Arap Birliği, herhangi bir ülkenin " Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması" kararıyla mücadele için kapsamlı bir plan hazırlamayı hedeflediğini açıkladı.
Arap Birliği'nin ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve sonrasında yaşanan olayları görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirdiği toplantı sona erdi.
Toplantı sonunda alınan karar çerçevesinde, Arap Birliği Genel Sekreterliği, ABD başta olmak üzere ülkelerin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararlarıyla mücadele etmede kullanılabilecek yöntem ve araçları kapsayan bir plan hazırlamakla görevlendirildi.
Karara göre, planın siyasi, hukuki ve ekonomik yol ve yöntemleri kapsayacağı, kabul edildiği tarihten itibaren iki hafta içinde onaylanması ve uygulanması için üye devletlere iletileceği belirtildi.
KATLİAMIN SORUŞTURULMASI İÇİN KOMİSYON HAZIRLIĞI
Toplantıda ayrıca Arap Birliği Genel Sekreterliği'ne, İsrail işgal güçlerinin Gazze'de gerçekleştirdiği katliam ve suçları soruşturmak için uzmanlardan oluşan uluslararası bağımsız bir komisyon kurmak için acilen harekete geçmesi konusunda yetki verildi.
"Nekbe"nin (Büyük Felaket) 70'inci yılında ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması, " Filistin halkının haklarına saldırı, Arapların, İslam toplumlarının ve Hristiyanların duygularını provoke etme" şeklinde değerlendirildi.
ABD'nin ardından Orta Amerika ülkesi Guatemala'nın büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasını kınayan dışişleri bakanları, birliğe üye ülkelerin bu konuda uygun siyasi ve ekonomik adımlar atmayı planladığı aktarıldı.
Bazı ülkelerinin büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma yönündeki niyetlerini de kınayan bakanlar, böyle bir adımı atmaktan kaçınmaları için bu ülkelerle iletişim kurulması, bu adımı atmaları durumunda da yapılacakları planlama gibi konularda tavsiyeler sunmak üzere Arap Birliği Genel Sekreterliği'ni görevlendirdi.
"DOĞU KUDÜS BAĞIMSIZ FİLİSTİN'İN BAŞKENTİ"
Bakanlar, Doğu Kudüs'ün bağımsız Filistin devletinin başkenti olduğunu vurguladı.
Kudüs meselesinin Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına göre müzakereler yoluyla çözülmesi gerektiğini belirten bakanlar, bazı ülkelerin ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması törenine katılmasını eleştirerek, bu katılımın "uluslararası düzeyde yasa dışı eylemlere teşvik" niteliğinde olduğunu ifade etti.
İsrail'in, Filistin halkına yönelik sistematik olarak işlediği suçlara da tepki gösteren bakanlar, bu suçların "savaş suçu, insanlığa karşı işlenmiş suçlar" seviyesine yükseldiğini kaydetti.
BM Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Genel Kurulu, BM Genel Sekreterliği, İnsan Hakları Konseyi ve İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden son Gazze olaylarıyla ilgili uluslararası bir inceleme komitesi kurulması konusunda gerekli adımları atmasını isteyen bakanlar, ayrıca bu komitenin belirli bir zamansal çerçevede saha incelemesi başlatabilmesi, suçlu olan İsrailli yetkililerin yargılanması için açık bir mekanizmanın oluşturulması ve cezadan kaçamamaları, mağdur olanların tazmin edilmesi için çaba gösterilmesini istedi.
Uluslararası topluma, Filistinli sivillerin İsrail güçlerinin işlediği suçlardan korunması için acil müdahale çağrısında bulunulan toplantıda, Arap Barış Planına göre, İsrail-Arap anlaşmazlığının çözüme kavuşması ve stratejik bir seçenek olarak barış konusunda ısrarcı olunduğu vurgulandı.
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