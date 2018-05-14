Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, yazılı açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, "ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması son derece tehlikeli bir adım. ABD'nin bu tehlikeli adımın kısa ve uzun vadede ortaya çıkacak gerçek sonuçlarını idrak ettiğini zannetmiyorum." ifadelerine yer verdi.

Bazı ülkelerin de büyükelçiliğin taşınması kutlamalarına katılmalarının "utanç verici" olduğunu belirten Ebu Gayt, Arap Birliği'nin Kudüs'ün tarihi, dini kimliğini ve statüsünü savunmak için diplomasi mücadelesini sürdüreceğini kaydetti.

Ebu Gayt ayrıca İsrail askerlerinin Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlileri şehit etmesine tepki göstererek, "Filistinlilerin İsrail askerlerinin kurşunuyla şehit düşmesi nedeniyle tehlike çanları çalması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

57 devletten oluşan İslam İşbirliği Teşkilatı, ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararını illegal bir karar olarak niteledi ve Filistinlilerin tarihi, legal doğal ve ulusal haklarına karşı bir adım olduğunu açıkladı. Birlik Beyaz Saray'ın hareketini kınadığını bilirdi.

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