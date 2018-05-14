Arap Birliği'nden Kudüs gündemli olağanüstü toplantı!

Arap Birliği’nin, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasıyla ilgili çarşamba günü olağanüstü toplanacağı duyuruldu.

ABD, Müslüman ülkeler başta olmak üzere dünyadan gelen yoğun tepkilere rağmen bugün Kudüs’te büyükelçiliğini açıyor. Arap Birliği, ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ile ilgili Çarşamba günü olağanüstü toplanacağını duyurdu. Gazze-İsrail sınırında toplanan Filistinliler ise ABD’nin kararına karşı gösteri düzenliyor.

ABD’nin Kudüs büyükelçiliği Türkiye saatiyle 16.00'da, Donald Trump'ın kızı Ivanka, damadı ve danışmanı Jared Kushner ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in katıldığı törenle açılacak.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER