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Arap Birliği'nden Trump'a çağrı: Kudüs kararını geri çek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararının ardından olağanüstü toplanan Arap Birliği, ABD'ye kararı iptal etme çağrısında bulundu. Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da uluslararası topluma başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'ni tanıma çağrısı yaptı.

11.12.2017 - 07:31 | Güncelleme:
- Reuters

Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'a Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını geri çekmesi çağrısında bulundu.

Arap Birliği üyesi 22 ülkenin dışişleri bakanları, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararını görüşmek üzere dün Kahire'de olağanüstü toplandı.

Toplantının ardından bir karar metni yayımlayan Arap Birliği, ABD'ye Kudüs hakkındaki kararını iptal etmesi çağrısında bulundu.

Toplantının başında konuşan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, uluslararası topluma başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'ni tanıma çağrısı yaptı.

Arap Birliği ayrıca, ABD'nin bu tartışmalı kararıyla İsrail-Filistin barış sürecinin "sponsor ve aracısı olamayacağını" açıkladı.

Birlik, ABD'nin kararını uluslararası hukukun ihlâli olarak tanınması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvuracaklarını da duyurdular.

Metinde, ABD Başkanı Trump'ın kararının Orta Doğu'yu daha fazla "şiddet ve kaosa sürükleme" tehlikesi taşıdığı da belirtiliyor.

Toplantının açılışında konuşan Genel Sekreter Ahmed Ebu Gayt, "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının geçersiz olduğunu" söyledi.

İki sayfalık metinde, Amerikan mallarının boykot edilmesi ya da Washington'la ilişkilerin dondurulması gibi ekonomik ve diplomatik yaptırımların yer almadığı belirtiliyor.

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil açılış sırasında Washington Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşımasına mani olmak için ABD'ye ekonomik ambargo uygulanması çağrısında bulunmuştu.

ABD'nin bölge müttefikleri de destekledi

Karar metni, Batı Şeria ve Gazze'de üç gündür süren protestoların ardından geldi.

Arap Birliği'nin kararını, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Ürdün gibi ABD'nin müttefikleri de destekledi.

Trump'ın kararı sonrası bölge ülkelerinde de protestolar sürerken, Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Ramallah'ta bu ay sonunda gerçekleşmesi planlanan toplantıyı iptal etti.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Pazar günü "Her şeyin sakinleşmesini ve normal hayata dönmeyi umuyoruz" derken, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ABD Büyükelçiliği önünde protestolar vardı.

"Filistin kalbimizde" pankartı taşıyan binlerce protestocu da Endonezya'nın başkenti Cakarta'da ABD Büyükelçiliği önünde toplandı.

Cumartesi akşamı İsveç'in Gothenburg kentindeki bir sinagoga ise yanan bir obje fırlatıldı. Polis olayın başarısın bir kundaklama girişimi olduğunu açıkladı.

İsrail, Kudüs'ün ebedi başkentleri olduğunu savunuyor.

Filistin ise, 1967 Altı Gün Savaşı sonucunda İsrail tarafından işgal edilen Doğu Kudüs'ün kurulacak bir Filistin Devleti'nin başkenti olacağını söylüyor.

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